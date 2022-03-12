Во Львове задержали сепаратиста из ОРДЛО: пытался пересечь границу

Во Львовской области задержали бывшего сепаратиста, который пытался пересечь границу с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу с Польшей. У задержанного при себе оказался кухонный нож и заточка.

А при проверке документов выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Украины 1996 года рождения, который ранее проходил службы в одном из военных подразделений на временно оккупированной части Донецкой области.

За что был ранее осужден.

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