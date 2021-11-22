UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Закарпатье задержали четырех украинцев, перевозивших нелегалов из Бангладеш

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя украинцами. В машине также находились 10 иностранцев без документов, предположительно, из Бангладеш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района Закарпатской области. В машине находились четверо граждан Украины и 10 иностранцев. У последних не было никаких документов. Предварительно, они выходцы из Бангладеш.

По данным следствия, украинцы планировали помочь иностранцам нелегально попасть в страны ЕС. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по ч.2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия иностранцев подпадают под ч. 2 ст.204-1 КУоАП "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, ранее в Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаЗакарпатская область