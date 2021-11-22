Перевозили мигрантов: в Литве задержали двух украинцев

За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух граждан Украины. Они использовали авто с польскими номерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Задержания произошли 21 ноября в разных регионах страны. Одного из злоумышленников правоохранители остановили в Шальчининкайском районе, а другого - в Вилкавишкском.

Один из украинцев ехал на автомобиле Toyota Prius. В его машине обнаружили семь нелегалов. Второй преступник перевозил беженцев в авто Dacia Lodgy. Украинцев задержали правоохранители, а мигранты провели ночь под охраной.