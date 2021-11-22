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На Закарпатті затримали чотирьох українців, які перевозили нелегалів з Бангладеш

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці в Закарпатській області зупинили автомобіль з чотирма українцями. У машині також знаходилися 10 іноземців без документів, імовірно, з Бангладеш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що автомобіль Volkswagen правоохоронці зупинили на околиці села Великі Лази Ужгородського району Закарпатської області. У машині знаходилися четверо громадян України і 10 іноземців. У останніх не було ніяких документів. Попередньо, вони вихідці з Бангладеш.

За даними слідства, українці планували допомогти іноземцям нелегально потрапити до країн ЄС. Вирішується питання про порушення відносно них кримінальної справи за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дії іноземців підпадають під ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України".

Нагадаємо, раніше у Литві затримали двох українців за перевезення нелегальних мігрантів.

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Государственная пограничная службаЗакарпатська область