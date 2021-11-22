На Закарпатті затримали чотирьох українців, які перевозили нелегалів з Бангладеш

Зазначається, що автомобіль Volkswagen правоохоронці зупинили на околиці села Великі Лази Ужгородського району Закарпатської області. У машині знаходилися четверо громадян України і 10 іноземців. У останніх не було ніяких документів. Попередньо, вони вихідці з Бангладеш.

За даними слідства, українці планували допомогти іноземцям нелегально потрапити до країн ЄС. Вирішується питання про порушення відносно них кримінальної справи за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дії іноземців підпадають під ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України".