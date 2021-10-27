На Закарпатье юноша выпрыгнул из окна второго этажа призывного участка

"Так 27 октября 2021 года представителями Национальной полиции Украины был задержан гражданин Украины, который подлежит призыву на срочную военную службу однако неоднократно уклонялся от явки в призывной участок и находился в списках на розыск", - пишет пресс-служба.

Во время составления протокола об административном правонарушении - юноша совершил попытку побега из здания и выпрыгнул со второго этажа.

"Чем подверг опасности собственную жизнь и нанес вред здоровью", - добавляет пресс-служба.

Сейчас полиция рассматривает поступок юноши, как попытку уклонения от призыва на срочную военную службу.