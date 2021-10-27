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На Закарпатье юноша выпрыгнул из окна второго этажа призывного участка

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Среда 27 октября 2021 18:27
На Закарпатье юноша выпрыгнул из окна второго этажа призывного участка Фото: на Закарпатье юноша выпрыгнул из окна второго этажа призывному участку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Закарпатской области юноша выпрыгнул из призывного участка во время составления административного протокола. Его состояние не уточняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОТЦК и СП.

"Так 27 октября 2021 года представителями Национальной полиции Украины был задержан гражданин Украины, который подлежит призыву на срочную военную службу однако неоднократно уклонялся от явки в призывной участок и находился в списках на розыск", - пишет пресс-служба.

Во время составления протокола об административном правонарушении - юноша совершил попытку побега из здания и выпрыгнул со второго этажа.

"Чем подверг опасности собственную жизнь и нанес вред здоровью", - добавляет пресс-служба.

Сейчас полиция рассматривает поступок юноши, как попытку уклонения от призыва на срочную военную службу.

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