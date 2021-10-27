На Закарпатті юнак вистрибнув з вікна другого поверху призовної дільниці

В Закарпатській області юнак вистрибнув з призовної дільниці під час складання адміністративного протоколу. Його стан не уточнюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОТЦК та СП.

"Так 27 жовтня 2021 року представниками національної поліції України було затримано громадянина України, який підлягає призову на строкову військову службу однак неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував у списках на розшук", - пише пресслужба.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення - юнак здійснив спробу втечі з будівлі та вистрибнув з другого поверху.

"Чим наразив на небезпеку власне життя та наніс шкоди здоров'ю", - додає пресслужба.

Наразі поліція розглядає вчинок юнака, як спробу ухилення від призову на строкову військову службу.