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На Закарпатье на взятке задержали главу ОТО

Закарпатская область, Вторник 10 ноября 2020 22:37
На Закарпатье на взятке задержали главу ОТО
Фото: обыски у фигуранта дела (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области задержали на взятке главу Воловецкой ОТО Михаила Попелича. Он был переизбран на должность от партии "Слуга народа".

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и Офис президента Украины.

Установлено, что чиновник требовал от руководителя фирмы 80 тысяч гривен за беспрепятственное участие подрядчика в тендера по объектам инфраструктуры.

Глава ОТО был задержан при получении его посредником второй части взятки в 60 тысяч гривен. Посредник вместе с чиновником отправлены в СИЗО. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Офисе президента отреагировали на ситуацию и подчеркнули, что принадлежность к партии "Слуга народа" не делает никого особенным в вопросах ответственности перед законом и потому рассчитывают на справедливые приговоры для всех фигурантов коррупционных дел.

На Закарпатье на взятке задержали главу ОТО

Напомним, в сентябре стало известно о подозрении во взяточничестве для нардепа от СН Александра Юрченко. Ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен. Тогда он вышел под залог, а в ноябре с него сняли электронный браслет.

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