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На Закарпатье во время наводнения подросток упал в реку. Его ищут

Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области с окончанием дождей стабилизировалась ситуация с наводнениями. Однако во время непогоды в реку Крайняя в Раховском районе упал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В воде оказался подросток 2007 года рождения. Его поиски спасатели продолжат завтра, 7 января.

По состоянию на 17:30 сегодня в Закарпатской области подтопленными оставались:

  • 10 жилых домов в Раховском, Тячевском и Береговском районах;
  • 360 домохозяйств;
  • около 400 га сельхозугодий.

Кроме того, в Хусте подтоплены два участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 метров. В то же время проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

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Закарпатская область