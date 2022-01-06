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На Закарпатті під час повені підліток впав у річку. Його шукають

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області з закінченням дощів стабілізувалася ситуація з повенями. Проте під час негоди у річку Крайня в Рахівському районі впав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У воді опинився підліток 2007 року народження. Його пошуки рятувальники продовжать завтра, 7 січня.

Станом на 17:30 сьогодні у Закарпатській області підтопленими залишалися:

  • 10 житлових будинків у Рахівському, Тячівському та Берегівському районах;
  • 360 дворогосподарств;
  • близько 400 га сільгоспугідь.

Крім того, у Хусті підтоплено дві ділянки автодороги Н-09 протяжністю близько 50 метрів. Водночас проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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Закарпатська область