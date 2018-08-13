На Закарпатье Volkswagen столкнулся с патрульным авто, есть пострадавшие

Сейчас все подробности аварии выясняются

На трассе "Киев-Чоп" сегодня, 13 августа, произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen столкнулся с автомобилем Нацполиции. Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции Закарпатья.

Как сообщается, на место выехала следственно-оперативная группа, которая предварительно узнала, что водитель Volkswagen не предоставил преимущество патрульной машине, в следствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП есть пострадавшие. Сейчас все подробности аварии расследуются.

На месте работают правоохранители.

Фото: ДТП на Закарпатье

Напомним, сегодня, 13 августа, в Киеве в результате ДТП госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок.

ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке улицы Лисковской и Оноре Бальзака. По информации очевидцев, причиной ДТП стало то, что водитель Lada не предоставил преимущество в движении "Волге" во время того, как светофор был отключен. По словам водителей, светофоры были отключены по всей улице. В результате аварии были госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль влетел в толпу людей. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали несколько человек.

Также сообщалось, что в Одесской области на трассе Киев-Одесса микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии один человек погиб и 7 ранены.