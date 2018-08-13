На Закарпатті Volkswagen зіткнувся з патрульним авто, є постраждалі

Наразі всі подробиці аварії з'ясовуються

На трасі "Київ-Чоп" сьогодні, 13 серпня, сталося ДТП, в результаті якого автомобіль Volkswagen зіткнувся з автомобілем Нацполіції. Про це повідомляє Мukachevo.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції Закарпаття.

Як повідомляється, на місце виїхала слідчо-оперативна група яка попередньо дізналась, що водій Volkswagen не надав перевагу патрульній автівці, в наслідок чого відбулось зіткнення.

В результаті ДТП є постраждалі. Наразі всі подробиці аварії з'ясовуються.

На місці працюють правоохоронці.

Фото: ДТП на Закарпатті

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, у Києві внаслідок ДТП госпіталізовані п'ять чоловік, у тому числі одна дитина.

ДТП за участю двох автомобілів сталася на перехресті вулиці Лисковської і Оноре Бальзака. За інформацією очевидців, причиною ДТП стало те, що водій Lada не надав перевагу в русі "Волзі" під час того, як світлофор був відключений. За словами водіїв, світлофори були відключені по всій вулиці. В результаті аварії були госпіталізовані 5 осіб, у тому числі одна дитина.

Також повідомлялося, що в Києві автомобіль влетів у натовп людей. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали кілька людей.

Також повідомлялося, що в Одеській області на трасі Київ-Одеса мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок аварії одна людина загинула та 7 поранено.