На Закарпатье туристов накрыла лавина

Информация об инциденте поступила на линию спасателей в 11:31. Как стало известно, лавина сошла около метеостанции Плай в Мукачевском районе. В это время на туристическом маршрутте находилась группа из 9 человек. Снег накрыл пятерых из них.

Отмечают, что туристы откопались самостоятельно. Но один человек пострадал и нуждался в транспортировке.

"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.