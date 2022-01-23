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На Закарпатье туристов накрыла лавина

Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье утром, 23 января, в Закарпатской области сошла лавина. Снег накрыл группу туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Информация об инциденте поступила на линию спасателей в 11:31. Как стало известно, лавина сошла около метеостанции Плай в Мукачевском районе. В это время на туристическом маршрутте находилась группа из 9 человек. Снег накрыл пятерых из них.

Отмечают, что туристы откопались самостоятельно. Но один человек пострадал и нуждался в транспортировке.

"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, на высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза.

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Закарпатье