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На Закарпатті туристів накрила лавина

Автор: Іванна Шовкун

У неділю вранці, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина. Сніг накрив групу туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.

Інформація про інцидент надійшла на лінію рятувальників о 11:31. Як стало відомо, лавина зійшла біля метеостанції Плай у Мукачівському районі. У цей час на туристичному маршруті перебувала група з 9 осіб. Сніг накрив п'ятьох із них.

Наголошують, що туристи відкопалися самостійно. Але одна людина постраждала і потребувала транспортування.

"Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на високогір'ї Карпат спостерігається погіршення погодних умов. Температура опустилася до 20 градусів морозу.

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Закарпаття