В Карпаты советуют не ходить: мороз до 20 градусов и ветер
Фото: в Карпатах сильный мороз и ветер (facebook.com/chornogora.rescue112)
На высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 08:50, 23.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, (видимость до 20 м), ветер западный, порывы до 17 м/сек., температура воздуха 19 градусов мороза", - говорится в сообщении.
Поэтому рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье.
В воскресенье, 23 января, на всей территории страны ожидаются снегопады, местами мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12 до +1 градуса.