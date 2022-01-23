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В Карпаты советуют не ходить: мороз до 20 градусов и ветер

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Украина, Воскресенье 23 января 2022 11:23
В Карпаты советуют не ходить: мороз до 20 градусов и ветер Фото: в Карпатах сильный мороз и ветер (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Александр Белоус

На высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:50, 23.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, (видимость до 20 м), ветер западный, порывы до 17 м/сек., температура воздуха 19 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Поэтому рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье.

В воскресенье, 23 января, на всей территории страны ожидаются снегопады, местами мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12 до +1 градуса.

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