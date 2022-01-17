На Закарпатье спасатели нашли травмированного иностранного туриста

Сегодня, 17 января, в 14:50 спасатели получили сообщение о травмированном иностранном туристе на Закарпатье. Сейчас его уже сопровождают к месту дислокации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4-й специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили сообщение о том, что за определенными координатами вблизи горы Поп Иван на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист", - пишет пресс-служба.

Уже в 15:22 были направлены трое спасателей для оказания помощи пострадавшему. В 16:12 пострадавший был найден и сопровожден к месту дислокации ПРП Яворник.

ГСЧС предупреждает о непогоде на территории горы Поп Иван: