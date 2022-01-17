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На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста

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Понеділок 17 січня 2022 17:19
На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста Фото: на Закарпатті рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 січня, о 14:50 рятувальники отримали повідомлення про травмованого іноземного туриста на Закарпатті. Наразі його вже супроводжують до місця дислокації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист", - пише пресслужба.

Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації ПРП Явірник.

ДСНС попереджає про негоду на території гори Піп Іван:

  • температура повітря -13;
  • мороз;
  • пориви вітру до 20 м/с;
  • видимість до 10 м.
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Закарпаття
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