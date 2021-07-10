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На Закарпатье сильные дожди затопили дома и дороги

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 10 июля, в результате сильных дождей в Раховском районе Закарпатской области затопило дома и дороги. Поселок Ясиня частично отрезан от транспортного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на вечер подтоплены 35 домов и 11 подвальных помещений в поселке Ясиня и селе Лазещина.

Кроме этого, на участке протяженностью 30 метров затопило трассу государственного значения Н 09 Мукачево - Рогатин - Львов вблизи поселка Ясиня. Проезд обеспечен по одной полосе движения. Также повреждены дороги в этом поселке и селе Богдан.

В настоящее время отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 дворов в Ясине.

Фото: подтопления на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)

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дорогиЗакарпатская областьподтопление