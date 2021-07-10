RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Закарпатті сильні дощі затопили будинки та дороги

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 липня, внаслідок сильних дощів у Рахівському районі Закарпатської області затопило будинки та дороги. Селище Ясіня частково відрізане від транспортного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на вечір підтоплено 35 будинків та 11 підвальних приміщень у селищі Ясіня та селі Лазещина.

Крім цього, на ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н 09 Мукачево - Рогатин - Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд забезпечено по одній смузі руху. Також пошкоджено дороги в цьому селищі та селі Богдан.

На даний час відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.

Фото: підтоплення на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
дорогиЗакарпатська областьподтопление