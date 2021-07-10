На Закарпатті сильні дощі затопили будинки та дороги

Повідомляється, що станом на вечір підтоплено 35 будинків та 11 підвальних приміщень у селищі Ясіня та селі Лазещина.

Крім цього, на ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н 09 Мукачево - Рогатин - Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд забезпечено по одній смузі руху. Також пошкоджено дороги в цьому селищі та селі Богдан.

На даний час відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.

Фото: підтоплення на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)