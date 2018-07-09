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Интервью

Нападение на ромов во Львове: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест

НовостиОбщество    09.07.2018 - 21:44
Иллюстративное фото (facebook.com/amnestyua)
Иллюстративное фото (facebook.com/amnestyua)

Еще одного подозреваемого в нападении на ромов оставили под стражей на 2 месяца

Одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове отпустили под домашний арест. Соответствующее решение принял в понедельник, 9 июля, Апелляционный суд Львовской области, передает "Громадське".

Отмечается, что суд принял решение отпустить под домашний арест Юрия Гринишина, который является несовершеннолетним. Суд принял во внимание тот факт, что Гринишин согласился сотрудничать со следствием, а в ходе самого нападения на ромский лагерь активного участия в погромах не участвовал.

Также суд рассмотрел апелляцию подозреваемого Даниила Малошенка. Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, слушание происходило в закрытом режиме. Впоследствии стало известно, что Малошенку меры пресечения не меняли и оставили его под стражей на два месяца.

Заседание по апелляции на меру пресечения еще одному подозреваемому - Ярославу Пужилу - перенесли в связи с неявкой адвоката подозреваемого Олега Волкуна. Объяснили, что адвокат на больничном.

Напомним, 26 июня 2018 года Пустомилівський суд Львова избрал меры пресечения восьми задержанным, которых подозревают в нападении на поселение ромов. Для всех выбрали два месяца содержания под стражей без права залога.

Ранее сообщалось, что полиция установила и задержала всех 14 подозреваемых в нападении на ромов во Львове. Так, 20-летний организатор нападения раздал участникам нападения различные орудия и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток ромов поселения.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

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Теги публикации: ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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