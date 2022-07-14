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На Закарпатье разослали фейковые письма о мобилизации: СНБО предупреждает о провокации

Фото: на Закарпатье разослали фейковые письма о мобилизации (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Закарпатским СМИ неизвестные разослали фейковые письма о якобы принудительной мобилизации местных венгров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Письма были отправлены от имени Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ). Речь шла о том, что правительство Венгрии якобы будет оказывать материальную помощь "принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм".

Через некоторое время ОВКЗ опровергло информацию.

"Провокационная информация была разослана с электронной почты, похожей на официальную электронную почту Общества, однако зарегистрированной на другом доменном имени", - пишет пресс-служба ОВКЗ.

Напомним, РБК-Украина писало, что российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина останется без американского вооружения.

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