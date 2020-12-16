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На Закарпатье разоблачили банду по нелегальной переправке людей в ЕС

Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области задержали группировку. Она организовала нелегальную переправку людей в Евросоюз.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По версии следствия, на протяжении трех лет члены преступной группы противозаконно переправляли иностранцев в страны Евросоюза. За свои услуги злоумышленники брали по 6 тысяч долларов с человека.

Организовал группировку 42-летний "криминальный авторитет". Под его руководством работали трое мужчин.

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В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли оружие, патроны, деньги, блокноты с черновиками и банковские карточки.

Преступникам сообщено о подозрении в правонарушении по ч.2 и ч.3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины).

В октябре сообщалось, что ректор одного из киевских вузов подозревается в участии в схеме по переправке в Евросоюз нелегалов. Мигранты ехали из Африки и Азии.

Также в Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

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