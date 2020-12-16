ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Закарпатті викрили банду з нелегального переправлення людей до ЄС

Автор: Роман Тверденко

У Закарпатській області затримали угрупування. Вона організувала нелегальний переправлення людей до Євросоюзу.

Про це повідомляє Національна поліція.

За версією слідства, протягом трьох років члени злочинної групи незаконно переправляли іноземців в країни Євросоюзу. За свої послуги зловмисники брали по 6 тисяч доларів з людини.

Організував угруповання 42-річний "кримінальний авторитет". Під його керівництвом працювали троє чоловіків.

Популярні новини

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучили зброю, набої, гроші, блокноти з чернетками та банківські картки.

Злочинцям повідомлено про підозру у правопорушенні за ч.2 і ч.3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон України).

У жовтні повідомлялося, що ректор одного з київських вузів підозрюється в участі в схемі з переправлення до Євросоюзу нелегалів. Мігранти їхали з Африки та Азії.

Також в Житомирській області викрили діяльність угруповання, займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Закарпатська область