На Закарпатті викрили банду з нелегального переправлення людей до ЄС

У Закарпатській області затримали угрупування. Вона організувала нелегальний переправлення людей до Євросоюзу.

Про це повідомляє Національна поліція.

За версією слідства, протягом трьох років члени злочинної групи незаконно переправляли іноземців в країни Євросоюзу. За свої послуги зловмисники брали по 6 тисяч доларів з людини.

Організував угруповання 42-річний "кримінальний авторитет". Під його керівництвом працювали троє чоловіків.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучили зброю, набої, гроші, блокноти з чернетками та банківські картки.

Злочинцям повідомлено про підозру у правопорушенні за ч.2 і ч.3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон України).

У жовтні повідомлялося, що ректор одного з київських вузів підозрюється в участі в схемі з переправлення до Євросоюзу нелегалів. Мігранти їхали з Африки та Азії.

Також в Житомирській області викрили діяльність угруповання, займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.