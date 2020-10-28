ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ректор киевского вуза подозревается в участии в переправке нелегалов в ЕС

Киев, Среда 28 октября 2020 15:23
Ректор киевского вуза подозревается в участии в переправке нелегалов в ЕС
Фото: мероприятия в рамках задержания ректора (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Ректор одного из киевских вузов подозревается в участии в схеме по переправке в Евросоюз нелегалов. Мигранты ехали из Африки и Азии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что ректор частного учебного заведения за деньги оформлял фиктивные приглашения на обучения для граждан стран Северной Африки, Центральной и Южной Азии. Для них он подделывал документы о среднем образовании по месту их жительства за границей.

После прибытия в Украину иностранцы хотели попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска на границах.

Организатор схемы был задержан при получении трех тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев. Также оперативники зафиксировали получение ректором аванса за услуги.

Злоумышленник подозревается по ч.2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) Уголовного кодекса. Следствие продолжается по привлечению других лиц, участвовавших в схеме.

На прошлой неделе сообщалось, что в Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

Также известно, что Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку из почти 100 человек. В ее состав входили бывшие и действующие правоохранители, представители уголовных кругов и сотрудники охранной фирмы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь