На Закарпатье проводятся антитеррористические учения

На Закарпатье 29 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Закарпатской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения в связи с чем в регионе вводят особый режим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Отмечается, что масштабные тренировки пройдут на территории Великоберезнянского и Перечинского районов в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т. д", - говорится в сообщении.



Управление СБУ в Закарпатской области, в свою очередь, обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российская субмарина "Ростов-на-Дону" 22 мая вышла в Черное море для проведения учений с участием наводных судов и морской авиации. Экипаж подводного судна отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении.

Кроме того, в Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик".