На Закарпатті проводяться антитерористичні навчання

На Закарпатті 29 травня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Закарпатській області проведе планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання в зв'язку з чим в регіоні вводять особливий режим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Наголошується, що масштабні тренування пройдуть на території Великоберезнянського та Перечинського районів в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів і т. д", - йдеться в повідомленні.



Управління СБУ в Закарпатській області, в свою чергу, звернулося до громадян з проханням зберігати спокій, з розумінням поставитись до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особистість.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російська субмарина "Ростов-на-Дону" 22 травня вийшла в Чорне море для проведення навчань з участю наводних судів та морської авіації. Екіпаж підводного судна відпрацьовує різні вчення з морською авіацією і кораблями, а також проводить тренування під час переходів морем як в надводному, так і в підводному положенні.

Крім того, в Україні відбулися успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" і "Тор" на полігоні "Ягорлик".