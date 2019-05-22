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Российская подводная лодка проводит учения в Черном море

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 15:05
Российская подводная лодка проводит учения в Черном море
Иллюстративное фото (mil.ru)

Экипаж отрабатывает учения с морской авиацией и кораблями

Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" 22 мая вышла в Черное море для проведения учений с участием наводных судов и морской авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении.

В упражнениях задействованы экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Ранее сообщалось, что более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в анексованому Севастополе и Новороссийске для проведение учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".

РБК-Украина писало, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.

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