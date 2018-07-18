На Закарпатье провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев

Злоумышленники оказали сопротивление во время задержания

На Закарпатье правоохранители проводят спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, которую подозревают в наркоторговле. Об этом РБК-Украина сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, это организованная преступная группировка длительное время занималась сбытом на территории области и других регионов страны наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Спикер Нацполиции отметил, что злоумышленники оказали сопротивление во время задержания, в результате чего совершили наезд на сотрудника полиции.

"Во время задержания правонарушители пытались скрыться, совершив наезд на одного из сотрудников полиции. Для того, чтобы остановить транспортное средство, было применено табельное оружие", - сказал он.

По словам Тракало, злоумышленники задержаны. У них изъяли наркотики в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

Напомним, 7 июля сотрудники СБУ перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.