На Закарпатті провели спецоперацію з затримання наркоторговців

Зловмисники чинили опір під час затримання

На Закарпатті правоохоронці проводять спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи, яку підозрюють у наркоторгівлі. Про це РБК-Україна повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, це організоване злочинне угруповання тривалий час займалось збутом на території області та інших регіонів держави наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Речник Нацполіції зазначив, що зловмисники чинили опір під час затримання, внаслідок чого здійснили наїзд на співробітника поліції.

"Під час затримання правопорушники намагались втекти, здійснивши наїзд на одного зі співробітників поліції. Для того, щоб зупинити транспортний засіб, була застосована табельна зброя", - сказав він.

За словами Тракало, зловмисники затримані. У них вилучили наркотики в особливо великих розмірах, а також вогнепальну та холодну зброю.

Нагадаємо, 7 липня співробітники СБУ перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.