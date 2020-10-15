На Закарпатье продолжается ремонт школ и дорог сразу на нескольких участках

В Закарпатской области продолжается ремонт, строительство и реконструкция социальной инфраструктуры в рамках "Большой стройки".

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фотоотчет о выполненной работе.

Так, по его словам, дорожники отремонтировали ряд участков на дорогах региона. Новое покрытие получили покрытие 2-32 и 34-43 километры трассы Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов, участок Великая Добронь - Мукачево на трассе М-24 Великая Добронь - Мукачево - Берегово - КПП "Лужанка".

Рабочие также заканчивают работы по сооружению моста возле поселка Буштыно.

Кроме того, реконструированные в рамках "Большой стройки" школы в селе Русское Поле и городе Тячев уже готовы к приему детей.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как областные государственные администрации распорядились 16 млрд гривен Дорожного фонда.