На Закарпатті триває ремонт шкіл і доріг відразу на декількох ділянках

У Закарпатській області триває ремонт, будівництво та реконструкція соціальної інфраструктури в рамках "Великого будывництва".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фотозвіт про виконану роботу.

Так, за його словами, дорожники відремонтували ряд ділянок на дорогах регіону. Нове покриття отримали покриття 2-32 і 34-43 кілометри траси Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів, ділянка Велика Добронь - Мукачево на трасі М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегово - КПП "Лужанка".

Робітники також закінчують роботи зі спорудження мосту біля селища Буштино.

Крім того, реконструйовані в рамках "Великого будівництва" школи в селі Руське Поле і місті Тячів вже готові до прийому дітей.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розказав, як обласні державні адміністрації розпорядилися 16 млрд гривень Дорожнього фонду.