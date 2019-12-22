На Закарпатье правоохранители проверяют нарушения на выборах в ОТО

На Закарпатье в полицию поступило уже семь сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства во время выборов в объединенных территориальных общинах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Отмечается, что в воскресенье проходят местные выборы в ОТО в шести районах Закарпатья: Ужгородском, Мукачевском, Береговском, Иршавском, Великоберезнянском, Свалявском. Кроме того, в Полянской ОТО (Свалявский район) состоятся довыборы депутатов в связи с присоединением к общине еще одного населенного пункта.

"По состоянию на 13:00 полицейские Закарпатья получили семь сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на избирательных участках. В частности, речь идет об инцидентах в Ужгородском районе. Речь идет об одновременном пребывании в кабинке двух человек на избирательном участке в селе Холмок, а также вероятном подкупе члена избирательной комиссии и избирателя в селе Сторожница", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время правоохранители проверяют данные факты.

Напомним, Центральная избирательная комиссия рассказала, как проходит голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах. Отмечалось, что голосование проходит в штатном режиме.

Сегодня, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят первые местные выборы. Всего для проведения первых местных выборов в ОТО были образованы 119 территориальных избирательных комиссий. Все участки были взяты под круглосуточную охрану.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в ОТО на 22 декабря 2019 года, однако в некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой из-за уклонения определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.