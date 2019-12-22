Выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования

Фото: Центральная избирательная комиссия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все избирательные участки открылись вовремя

Центральная избирательная комиссия рассказала, как проходит голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общин. Об этом указано в сообщении комиссии в Facebook.

Подчеркивается, что голосование проходит в штатном режиме.

"Все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. По сообщению Национальной полиции Украины по состоянию на 12.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также указано, что члены Центризбиркома в пределах своих полномочий контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят первые местные выборы. Всего для проведения первых местных выборов в ОТО были образованы 119 территориальных избирательных комиссий. Все участки были взяты под круглосуточную охрану.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в ОТО на 22 декабря 2019 года.

В некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.