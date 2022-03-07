На Закарпатье поймали очередного диверсанта из ФСБ: собирал информацию и готовил фейки

Сообщается, что был разоблачен агент ФСБ РФ и его сожительница. Они взяты под стражу без права внесения залога.

По данным следствия, подозреваемый как агент ФСБ РФ получил задание по сбору и передачи врагу информации об общественно-политических и экономических процессах в Украине.

А после начала активного наступления российских войск в Украину, гражданин РФ должен был подготовить ряд фейковых публикаций в СМИ для тиражирования призывов к "изгнанию националистических группировок ради спасения больших городов".

А также для критики тех, кто, спасаясь от войны, эвакуирует свои семьи в другие регионы Украины или за границу. Для получения материальной выгоды за выполнение заданий врага сожительница агента ФСБ предоставила свои банковские счета.

Также указывается, что диверсантов задержали в одном из населенных пунктов Мукачевского района. Сейчас проводится досудебное расследование.

Подозреваемым сообщение подозрение в действиях, которые совершенный с целью захвата государственной власти.

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