"Коридор в ад". Разведка назвала истинные цели "гуманитарных коридоров" оккупантов

Украинская разведка заявила, что настоящими целями "гуманитарных коридоров" является ротация личного состава, вывоз тел и раненых, формирование "живого щита" из мирных украинцев. К тому же оккупанты планировали вывезти украинцев из приграничных областей на территорию РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении ГУР Министерства обороны Украины

"Утром 7 марта оккупанты объявили об открытии так называемых "гуманитарных коридоров". Впрочем, вариант предложенный Москвой не имеет ничего общего с общепринятым в мире понятиям об эвакуации мирного населения из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

В частности, режим "прекращения огня" нужен путинским войскам для вывоза украинцев из Киевской области на территории Беларуси, а с Сумской и Харьковской - на территорию России. Людей должны были отправить на российскую территорию железнодорожным и автомобильным транспортом.

Зачем это нужно оккупантам

В ГУР заявляют, что это создаст основания для легального прибытия на украинскую территорию большого грузового транспорта государства-агрессора.

Так можно скрытно вывезти тела погибших оккупантов и раненых.

А также сделать скрытую ротацию личного состава армии-оккупанта, который понес тяжелые потери в ходе боев.

Кроме того так можно подвезти дополнительную технику, боеприпасы, горючее.

А большое скопление людей может быть использовано как "живой щит".

Также для подвоза дополнительной техники, боеприпасов, горючего

В ведомстве добавили, что на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта.

"Подобные акции не имеют ничего общего с реальными гуманитарными мероприятиями. Они направлены лишь на дальнейшее развертывание кровавого конфликта от которого уже погибли тысячи людей. Для украинских граждан подобный "коридор" может стать настоящим коридором в ад", - добавили в Главном управлении разведки.