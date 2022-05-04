ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті пошкоджена ударом РФ підстанція запрацювала вночі, - голова ОВА

Новость на русском →
Закарпатська область, Середа 04 травня 2022 13:22
На Закарпатті пошкоджена ударом РФ підстанція запрацювала вночі, - голова ОВА Фото: Віктор Микита (Facebook/Віктор Микита)
Автор: Антон Федорців

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита відзвітував про відновлення роботи однієї з ушкоджених ракетним обстрілом РФ підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області в Telegram.

Підстанція на залізничному об'єкті запрацювала ще в нічний час. Аварійники зуміли оперативно відновити живлення.

"Вночі запрацювала одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті: обладнання, пошкоджене в результаті вчорашнього ракетного удару, оперативно відремонтували", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. У радіусі 500 м від удару повибивало вікна, а уламки ракети пошкодили автомобілі.

До слова, у Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Закарпатська область Закарпатская ОГА Електроенергія Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни