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На Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией

Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье построят новый контрольный пункт пропуска для сообщения с Румынией. Это поможет разгрузить МАПП "Дьяково".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Сегодня МАПП "Дьяково" является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией.

"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района", - пишет пресс-служба.

Всего планируют построить:

  • 4 полосы для грузовых автомобилей;
  • 6 для легковых;
  • 2 для автобусов;
  • 2 для пешеходов.
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РумынияЗакарпатье