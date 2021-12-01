На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

На Закарпатті збудують новий контрольний пункт пропуску для сполучення з Румунією. Це допоможе розвантажити МАПП "Дякове".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
Сьогодні МАПП "Дякове" є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмежень з Румунією.
"Днями в Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району", - пише пресслужба.
Загалом планують побудувати: