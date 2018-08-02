На Закарпатье полиция задержала главу Виноградовской РГА на взятке

Чиновник требовал взятку за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования для больных ДЦП детей

Главу Виноградовской районной госадминистрации 2 августа задержали на взятке. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Указано, что чиновник требовал и получал взятки за заключение договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.

"Правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" взяточничества. За заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава РГА требовал 25 тысяч гривен взятки за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных ДЦП детей) и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора. Средства чиновник получал в несколько этапов.

"2 августа фигуранта задержали во время получения очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве взятки - 8000 гривен", - информируют в Нацполиции.

Также указано, что при проведении следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им взяток за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц из числа должностных лиц РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Глава райгосадминистрации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила на взятке в размере 106 тыс. гривен одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета.

Как писало РБК-Украина, в Винницкой области на взятке разоблачили прокурора, который требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерной выгоды в размере 6000 долларов.