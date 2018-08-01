В Херсонской области разоблачили на взятке чиновника Антимонопольного комитета

Он требовал 106 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке в размере 106 тыс. гривен одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в СБУ, чиновник требовал деньги за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Его уличили в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

"Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжается досудебное следствие, для установления других возможных фактов противоправной деятельности чиновника", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Одесской области задержали адвоката, который требовал 1 млн гривен. За неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе"

Также в Винницкой области на взятке разоблачили прокурора. Он требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов.