На Закарпатті поліція затримала голову Виноградівської РДА на хабарі

Чиновник вимагав хабар за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти для хворих на ДЦП дітей

Голову Виноградівської районної держадміністрації 2 серпня затримали на хабарі. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції.

Вказано, що чиновник вимагав та отримував хабарі за укладання договорів за бюджетні кошти та подальше їх перерахування за виконані роботи.

"Правоохоронці встановили, що посадовець організував "схему" хабарництва. За укладання договорів на виконання робіт, послуг за бюджетні кошти без відповідного погодження вимагав та отримував від представників бізнесу неправомірну вигоду", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що голова РДА вимагав 25 тисяч гривень хабара за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору. Кошти чиновник отримував у декілька етапів.

"2 серпня фігуранта було затримано під час одержання чергового "траншу". В автомобілі голови РДА правоохоронці вилучили кошти, одержані ним у якості хабара - 8 тисяч гривень", - інформують у Нацполіції.

Також вказано, що під час проведення слідчо-оперативних заходів були встановлені інші факти отримання ним хабарів за перерахування бюджетних коштів за виконані по договору роботи.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб з числа посадовців РДА, які також можуть бути задіяні у корупційних схемах.

Голова райдержадміністрації затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила на хабарі в розмірі 106 тис. гривень одного з керівників Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Як писало РБК-Україна, у Вінницькій області на хабарі викрили прокурора, який вимагав через посередника у обвинуваченого в кримінальному провадженні неправомірної вигоди в розмірі 6 тисяч доларів.