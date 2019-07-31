На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали в Закарпатской области злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, во время патрулирования правоохранители заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник. Оба транспортные средства марки "Митсубиси". Возле автомобилей находилось большое количество свертков в черном полиэтилене.

"Выявлены 104 ящика табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, пограничники передали сотрудникам Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, поэтому пограничники произвели несколько выстрелов по колесам автомобилей. Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, ему удалось сбежать.

Сейчас правоохранители устанавливают его место нахождения. Другое авто и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) и ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: изъятая контрабанда (dpsu.gov.ua)

Напомним, 17 июля сотрудники Госпогранслужбы возле поселка Высоцк Волынской области со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить в Польшу контрабандную партию сигарет. Правонарушители при помощи резиновой лодки пытались переместить по реке Западный Буг в Польшу более 5 тысяч пачек сигарет.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июля Генпрокуратура совместно с СБУ и европейскими коллегами из Польши и Великобритании разоблачила масштабную контрабанданду сигарет в Европейский союз. Фабрика, на которой изготовляли контрафакт, находилась в Киевской области.