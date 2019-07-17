В Волынской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

Фото: изъятая контрабанда (dpsu.gov.ua)

Злоумышленники пытались доставить в Польшу более 5 тысяч пачек контрабандных сигарет

Сотрудники Госпогранслужбы возле поселка Высоцк Волынской области со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить в Польшу контрабандную партию сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По информации Госпогранслужбы, правонарушители при помощи резиновой лодки пытались переместить по реке Западный Буг в Польшу более 5 тысяч пачек сигарет.

"В процессе задержания двое из контрабандистов начали убегать. В то же время один из беглецов начал оказывать физическое воздействие в отношении пограничника. В дальнейшем, во время применения правоохранителями устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями, один из нарушителей получил травмы. После чего травмированный контрабандист отказался от своих противоправных намерений", - сообщает ГПСУ.

Отмечается, что двое задержанных привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июля Генпрокуратура совместно с СБУ и европейскими коллегами из Польши и Великобритании разоблачила масштабную контрабанданду сигарет в Европейский союз. Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области.

Напомним, заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявлял, что представителей Евросоюза обеспокоил вопрос потоков контрабанды, которые проходят через Украину.