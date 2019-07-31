На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів

Співробітники Держприкордонслужби зі стріляниною затримали у Закарпатській області зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що під час патрулювання правоохоронці помітили поблизу кордону мікроавтобус та позашляховик. Обидва транспортні засоби марки "Мітсубісі". Біля автівок знаходилась велика кількість пакунків у чорному поліетилені.

"Виявлені 104 ящики тютюнових виробів, які контрабандисти планували переправити до сусідньої Угорщини, прикордонники передали співробітникам Державної фіскальної служби України", - йдеться у повідомленні.

Водії автівок спробували втекти від прикордонників, тому прикордонники здійснили кілька пострілів по колесах автомобілів. Водій позашляховика продовжив рух і, незважаючи на пошкодженні колеса, йому вдалось утекти.

Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування. Інше авто та водія прикордонники затримали. На чоловіка складено протокол про адмінправопорушення за ст. 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) та ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: вилучена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 липня співробітники Держприкордонслужби біля селища Висоцьк Волинської області зі стріляниною затримали зловмисників, які намагалися перемістити в Польщу контрабандну партію сигарет. Правопорушники за допомогою гумового човна намагалися перемістити по річці Західний Буг у Польщу понад 5 тисяч пачок сигарет.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 липня Генпрокуратура спільно з СБУ та європейськими колегами з Польщі та Великобританії викрила масштабну контрабанданду сигарет в Європейський союз. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, перебувала в Київській області.