На Закарпатье планируют возродить "Карпатский экспресс" в Румынию

Железная дорога здесь была построена еще во времена Австро-Венгрии в 1895 году. После 1945 года регион Мараморош был разделен по руслу реки Тиса на украинскую и румынские части. Некоторое время между ними действовало прямое железнодорожное сообщение, но в 2007 году оно было остановлено.

Восстановление "Карпатского экспресса" в ОГА считают одним из стратегических проектов, который позволит значительно увеличить туристические потоки региона.

"Эта тема станет одной из главных на запланированных встречах с нашими румынскими партнерами и представителями АК "Укрзализныця", которые запланированы в феврале в нашем областном центре и Бая-Маре в Румынии", - сообщил Микита.

Идея возобновления "Карпатского экспресса" уже получила поддержку румынской стороны, в частности консула Румынии в Солотвино Грациана-Флорина Пырву.

Чтобы "Карпатский экспресс" вновь заработал, необходимо будет восстановить железнодорожную и пограничную инфраструктуру по маршруту курсирования поезда. Для этого планируется инициировать включение проекта в программу "Большая стройка" и в число объектов, которые могут финансироваться за счет средств ЕС.

Рассматривается также вариант продолжения маршрута в Ивано-Франковскую область.

"Работы очень много, поэтому активно включаемся в работу по этому вопросу. Вместе с тем, уверен, что после проведения консультаций с нашими румынскими партнерами проект получит общую дорожную карту с первоочередными мероприятиями", - заключил глава ОГА.