Между Закарпатьем и Львовщиной построят новый перевал
На Закарпатье построят новую дорогу в сторону Львовской области. Речь идет о дороге Верхний Студеный - черте Закарпатской и Львовской областей, которая по завершении работ станет для Закарпатья пятым перевалом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.
"Строительство 5-го перевала реализуется в рамках инфраструктурного проекта "Малый карпатский круг", включенного в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - написал Билецкий в соцсети.
Протяженность дороги составит 4,2 км.
В рамках подготовки к строительству в области провели геодезическую съемку, утвердили детальные планы территории, присвоили кадастровые номера для дальнейшего изъятия земельного участка под строительство дороги из лесного фонда и направили обращение в Закарпатское областное управление лесного хозяйства относительно согласия на изъятие земли.
Ориентировочная стоимость строительства составляет около 500 млн грн.
Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали более 14 тыс. км дорог.