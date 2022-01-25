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Между Закарпатьем и Львовщиной построят новый перевал

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Украина, Вторник 25 января 2022 15:19
Между Закарпатьем и Львовщиной построят новый перевал Фото: между Закарпатьем и Львовщиной построят новый перевал (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье построят новую дорогу в сторону Львовской области. Речь идет о дороге Верхний Студеный - черте Закарпатской и Львовской областей, которая по завершении работ станет для Закарпатья пятым перевалом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

"Строительство 5-го перевала реализуется в рамках инфраструктурного проекта "Малый карпатский круг", включенного в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - написал Билецкий в соцсети.

Протяженность дороги составит 4,2 км.

В рамках подготовки к строительству в области провели геодезическую съемку, утвердили детальные планы территории, присвоили кадастровые номера для дальнейшего изъятия земельного участка под строительство дороги из лесного фонда и направили обращение в Закарпатское областное управление лесного хозяйства относительно согласия на изъятие земли.

Ориентировочная стоимость строительства составляет около 500 млн грн.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали более 14 тыс. км дорог.

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