На Закарпатті планують відродити "Карпатський експрес" до Румунії

Залізницю тут було побудовано ще за часів Австро-Угорщини у 1895 році. Після 1945 року регіон Мараморош був розділений по руслу річки Тиса на українську та румунську частини. Деякий час між ними діяло пряме залізничне сполучення, але у 2007 році воно було зупинено.

Відновлення "Карпатського експресу" в ОДА вважають одним із стратегічних проектів, що дозволить значно збільшити туристичні потоки регіону.

"Ця тема стане однією з головних на запланованих зустрічах з нашими румунськими партнерами та представниками АК "Укрзалізниця", які заплановані у лютому у нашому обласному центрі та Бая-Маре в Румунії", - повідомив Микита.

Ідея відновлення "Карпатського експресу" вже отримала підтримку румунської сторони, зокрема консула Румунії в Солотвино Граціана-Флоріна Пирву.

Щоб "Карпатський експрес" знову запрацював, необхідно буде відновити залізничну та прикордонну інфраструктуру за маршрутом курсування поїзда. Для цього планується ініціювати включення проєкту до програми "Велике будівництво" та до об'єктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ЄС.

Розглядається також варіант продовження маршруту до Івано-Франківської області.

"Роботи дуже багато, тому активно включаємося у роботу з цього питання. Разом з тим упевнений, що після проведення консультацій з нашими румунськими партнерами проект отримає спільну дорожню карту з першочерговими заходами", - зазначив голова ОДА.