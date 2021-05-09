На Закарпатье переселенцы расклеивали листовки с угрозами венграм, - СБУ

Сообщается, что организаторами распространения листовок оказались трое мужчин, двое из которых - переселенцы из Луганска. СБУ отмечает, что они действовали по заказу российских кураторов за вознаграждение в 500 долларов. В частности, было установлено, что на платежную карту одного из фигурантов перечислили средства в российских рублях в этом эквиваленте.

В рамках уголовного дела СБУ провела обыски по местам жительства фигурантов и изъяла изъяли российскую символику. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: в Берегово задержали людей, который расклеивали листовки с угрозами венграм (ssu.gov.ua)