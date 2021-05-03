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На Закарпатье неизвестные распространяли угрозы украинцам венгерского происхождения

Новина українською → Закарпатье, Понедельник 03 мая 2021 12:01
На Закарпатье неизвестные распространяли угрозы украинцам венгерского происхождения Фото: полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Полицейские обнаружили, что в городе Берегово, что на Закарпатье, неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает местная полиция.

Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Следователи квалифицируют действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

На данный момент полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи обсудил с представителями венгров Закарпатья вопрос необходимости обеспечить права нацменьшинств в Украине. Он провел соответствующую онлайн-встречу.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит российского влияния на политику Венгрии в отношении Киева.

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