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Консульство Венгрии на Закарпатье получило угрозы, полиция открыла дело

Закарпатье, Среда 27 января 2021 16:32
Консульство Венгрии на Закарпатье получило угрозы, полиция открыла дело
Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Консульство Венгрии на Закарпатье получило письмо с угрозами. В связи с этим представители дипломатической миссии обратились в полиции.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.

В полицию представители консульства в Береговом обратились сегодня, 27 января. Они заявили, что неизвестные прислали на электронную почту письмо с угрозами их сотрудникам и в целом украинцам венгерского происхождения.

По факту происшествия, полиция открыла уголовное дело по ч.2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальности, в сочетании с угрозами). Санкция по этой статье - пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что венгерское посольство получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. В этом случае полиция также начала проверку.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня нет никаких оснований для сепаратизма среди украинских венгров. А эмоции и недоверие только мешают Киеву и Будапешту развивать отношения.

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